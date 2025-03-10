Работодатель выплатит проводнику 410 тысяч рублей за полученную травму в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Работодатель выплатит проводнику 410 тысяч рублей за полученную травму на производстве. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По ее данным, работник получил травму в январе 2024 года во время несчастного случая на работе. В организации выявили нарушения требований законодательства в области охраны труда, что привело к травмированию проводника.

Нижегородский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении расходов, понесенных в связи с получением травмы, и компенсации морального вреда. Канавинский районный суд его удовлетворил. Он постановил взыскать с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда на сумму 350 тысяч рублей и понесенных расходов на лечение - свыше 80 тысяч рублей.

Транспортная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино.