Более 90 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам в Нижнем Новгороде

Менеджер по продажам остается одной из самых востребованных профессий в Нижнем Новгороде.
По данным портала hh.ru, весной 2025 года средняя месячная зарплата у представителей этой специальности составляет 90,7 тысячи рублей.
Кроме того, востребованы в регионе бухгалтеры, строители, врачи, водители, администраторы, операторы кол-центров, сварщики и разнорабочие.
Квалифицированному сварщику нижегородские работодатели готовы платить до 117 тысяч рублей в месяц.
Высокий спрос на специалистов в сфере продаж, строительства и логистики указывает на активное развитие бизнеса и экономики региона. Менеджеры по продажам, как лидеры по количеству вакансий, показывают, что компании стремятся увеличить свои продажи и улучшить инфраструктуру.
Средние зарплаты также говорят о конкурентоспособности рынка труда. Особенно примечательно, что сварщики получают самые высокие доходы, что может быть связано с нехваткой квалифицированных специалистов в этой области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области усилят борьбу с "теневой занятостью" по новым методикам Минтруда.
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