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Общество

Полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей

12 марта 2025 13:19  [95] Общество

Фото: Росприроднадзор

ООО "МАГ Груп" привлекли к ответственности за несоблюдение природоохранных требований при эксплуатации полигона. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.

Нижегородский областной суд оставил в силе ранее вынесенное постановление Дзержинского городского суда. 

В ведомстве отметили, что ООО "МАГ Груп" допустило размещение отходов, в состав которых входят полезные компоненты: ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки из-под напитков, шины автомобильные отработанные. Их захоронение запрещено действующим законодательством. 

Нарушения выявили инспекторы межрегионального управления во время плановой проверки полигона в августе 2024 года.

Однако, представители компании отказывались признать свою вину. Они публично заявляли о неправомерности требований надзорного органа. В ООО "МАГ Груп" заявляли, что полигон не несет ответственность за принадлежность отходов к тому или иному классу, принимая их от региональных операторов. Ранее сообщалось, что на этот полигон поступают отходы из большей части Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района. 

Суды двух инстанций с аргументами компании не согласились, фигуранта оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что Чугуновский спиртзавод заплатит 669 тысяч рублей за ущерб окружающей среде.

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Теги:
Росприроднадзор Экология
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