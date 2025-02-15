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Общество

30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора

24 февраля 2025 17:12  [158] Общество

Тридцать предприятий Нижегородской области получили предостережения от межрегионального управления Росприроднадзора. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения экологических требований, связанных с забором и сбросом воды.  

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, основанием для мер стали данные регионального минэкологии, полученные в ходе проверок в четвертом квартале 2024 года. Было установлено, что 17 предприятий, среди которых водоканалы и ЖКХ, сбрасывали сточные воды с превышением допустимых норм.  

Еще 13 организаций либо вовсе не предоставили экологическую отчетность, либо сделали это в неполном объеме, что также является нарушением Водного кодекса РФ.  

Предприятиям предписано устранить выявленные нарушения и не допускать их в будущем.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил десятки нарушений на Сокольском водоканале.

Также стало известно, что суд обязал нижегородскую компанию заплатить штраф за нарушение правил перевозки отходов.

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Теги:
проверки Росприроднадзор Экология
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