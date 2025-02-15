30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора Общество

Тридцать предприятий Нижегородской области получили предостережения от межрегионального управления Росприроднадзора. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения экологических требований, связанных с забором и сбросом воды.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, основанием для мер стали данные регионального минэкологии, полученные в ходе проверок в четвертом квартале 2024 года. Было установлено, что 17 предприятий, среди которых водоканалы и ЖКХ, сбрасывали сточные воды с превышением допустимых норм.

Еще 13 организаций либо вовсе не предоставили экологическую отчетность, либо сделали это в неполном объеме, что также является нарушением Водного кодекса РФ.

Предприятиям предписано устранить выявленные нарушения и не допускать их в будущем.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил десятки нарушений на Сокольском водоканале.

Также стало известно, что суд обязал нижегородскую компанию заплатить штраф за нарушение правил перевозки отходов.