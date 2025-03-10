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Общество

Памятник Лобачевскому может появиться в Нижнем Новгороде

12 марта 2025 14:48  [74] Общество

Фото: Александр Воложанин

Памятник русскому математику Николаю Лобачевскому могут установить в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно 12 марта на встрече журналистов с ректором ННГУ имени Лобачевского Олегом Трофимовым, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Сейчас самое хорошее время для принятия этого решения, так как в следующем году вузу исполняется 110 лет. Мы заинтересованы, чтобы эта история хранилась в Нижнем Новгороде", - заявил руководитель вуза.

Трофимов также добавил, что к юбилею университета планируется комплекс мероприятий, в том числе обсуждается открытие памятника.

Кстати, ранее были найдены макеты, победившие в конкурсе на лучший проект памятника Н.И. Лобачевскому в 2008 году, и распоряжение бывшего и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Гладышева по установке монумента на пересечении улиц Алексеевской и Ошарской. Там когда-то находился дом, в котором родился Лобачевский. Пока никто не знает, как это разрешение можно использовать для ускорения процесса установки памятника.

На встрече 12 марта Олег Трофимов также прокомментировал возможное слияние ННГУ имени Лобачевского и НГЛУ имени Добролюбова.

Еще выяснилось, что спутник "Лобачевский" готовят к запуску на орбиту в 2025 году.

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Теги:
ННГУ Олег Трофимов Памятники
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