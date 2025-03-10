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Общество

Ректор ННГУ Олег Трофимов высказался о слиянии с НГЛУ

12 марта 2025 14:01  [382] Общество

Фото: Кира Мишина

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов снова прокомментировал слухи о возможном слиянии с НГЛУ имени Добролюбова. Вопрос на эту тему журналисты задали ему на встрече 12 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Глава вуза рассказал, что пока нет отмашки от Минобрнауки России на эту тему можно только рассуждать. С его слов, руководство ННГУ готово начать предпринимать действия по присоединению, но только после официального решения Министерства и учредителей университета.

"Решение может как появиться, так и не появиться. Здесь вопрос прежде всего к Министерству. Оно видит четкую картинку по вузам", - заявил Трофимов.

Он также добавил, что рад назначению экс-проректора ННГУ Никиты Авралева на пост и.о. ректора Лингвистического университета, поскольку у него достаточно компетенции, чтобы руководить этим подразделением.

Ректор также выразил готовность помогать коллегам из НГЛУ в случае отрицательного решения об объединении. Он считает, что сейчас следует подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Ранее сообщалось, экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову отправили в СИЗО по делу о хищении более 1 млн рублей.

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Теги:
НГЛУ ННГУ Олег Трофимов
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