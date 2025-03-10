Сезон травяных пожаров стартовал в Нижегородской области Происшествия

В двух городах и двух муниципальных образованиях зафиксированы первые в 2025 году случаи возгорания сухой травы. Такие данные сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

11 марта возгорания растительности, в частности, отмечены в Павловском и Володарском районах, а также в Арзамасе и Дзержинске.

Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч квадратных метров.

Как подчеркнули в МЧС, снег практически сошел, а зеленой травы еще нет. В связи с этим число выездов на тушение растительности вырастает на порядок.

Нижегородцев просят не жечь сухую траву, соблюдать меры предосторожности и не допускать детских шалостей с огнем, во избежание трагедии.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в Нижегородской области сгорел деревянный коттедж.