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Общество

Ректор ННГУ Трофимов оценил влияние новых правил ОГЭ на абитуриентов

12 марта 2025 17:40  [91] Общество

Обсуждение изменений в правилах сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), которые вступят в силу в Нижегородской области в 2025 году, продолжается. На встрече с журналистами 12 марта ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал, как нововведения могут повлиять на уровень подготовки будущих студентов.  

По словам Трофимова, университет заинтересован в том, чтобы поступающие обладали достаточным уровнем подготовки, а результаты ЕГЭ являются одним из ключевых индикаторов качества образования. Он отметил, что на данный момент средний балл поступающих в ННГУ остается высоким.  

Кроме того, глава вуза подчеркнул, что новые правила ОГЭ для девятиклассников были введены не случайно, и важно дождаться первых результатов, чтобы оценить их эффективность.  

Трофимов отметил, что вузам важно привлекать абитуриентов с хорошими знаниями, однако университет не откажется от работы со студентами, чей уровень подготовки окажется ниже. По его словам, для таких ребят "никаких заслонов нет" – в ННГУ готовы обучать всех, кто хочет получать образование.

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Теги:
Вузы ННГУ Образование
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