Коворкинг в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке может открыться в 2025 году

Здание бывшего кафе "Аквариум", расположенное в университетском сквере на Большой Покровской улице Нижнего Новгорода, планируют превратить в современное общественное пространство. Там будут проводить студенческие мероприятия и организуют коворкинг-зону. О планах по реконструкции журналистам рассказал ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам ректора, для переоборудования здания уже подготовлена проектно-сметная документация. Вуз намерен преобразовать объект, находящийся в федеральной собственности, из бывшего заведения общепита в комфортное место для работы и общения студентов.
"Честно говоря, даже немного стыдно, что такое помещение пустует на одной из центральных улиц города, где всегда много туристов. Надеюсь, в этом году оно начнет работать в новом формате", – отметил Трофимов.
Финансирование проекта уже обещано, однако точная сумма пока не озвучена. В прошлом году проектно-сметная документация была представлена в Минобрнауки РФ, а здание включено в программу капитального ремонта. В ННГУ рассчитывают, что реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке федерального ведомства.
Открытие обновленного пространства запланировано на 2025 год.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+