Коворкинг в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке может открыться в 2025 году Общество

Здание бывшего кафе "Аквариум", расположенное в университетском сквере на Большой Покровской улице Нижнего Новгорода, планируют превратить в современное общественное пространство. Там будут проводить студенческие мероприятия и организуют коворкинг-зону. О планах по реконструкции журналистам рассказал ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам ректора, для переоборудования здания уже подготовлена проектно-сметная документация. Вуз намерен преобразовать объект, находящийся в федеральной собственности, из бывшего заведения общепита в комфортное место для работы и общения студентов.

"Честно говоря, даже немного стыдно, что такое помещение пустует на одной из центральных улиц города, где всегда много туристов. Надеюсь, в этом году оно начнет работать в новом формате", – отметил Трофимов.

Финансирование проекта уже обещано, однако точная сумма пока не озвучена. В прошлом году проектно-сметная документация была представлена в Минобрнауки РФ, а здание включено в программу капитального ремонта. В ННГУ рассчитывают, что реализация проекта будет осуществляться при финансовой поддержке федерального ведомства.

Открытие обновленного пространства запланировано на 2025 год.