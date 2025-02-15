Дорогу к Анкудиновке под Нижним Новгородом отремонтируют в марте Общество

Ремонт дороги, которая соединяет Восточный подъезд к Нижнему Новгороду и деревню Анкудиновка, начнется в марте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Как отметили в ГУАДе, уже в начале первого месяца весны на дороге планируют выполнить ямочный ремонт.

В настоящее время подрядчик ООО "Дорожник" проводит обработку проезда к деревне противогололедными материалами. Кроме того, компания получила уведомление о необходимости постоянного мониторинга состояния дороги.

Напомним, что дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей. Также сообщалось, что возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу.