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Общество

Дорогу к Анкудиновке под Нижним Новгородом отремонтируют в марте

21 февраля 2025 08:00  [51] Общество

Ремонт дороги, которая соединяет Восточный подъезд к Нижнему Новгороду и деревню Анкудиновка, начнется в марте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Как отметили в ГУАДе, уже в начале первого месяца весны на дороге планируют выполнить ямочный ремонт.

В настоящее время подрядчик ООО "Дорожник" проводит обработку проезда к деревне противогололедными материалами. Кроме того, компания получила уведомление о необходимости постоянного мониторинга состояния дороги.

Напомним, что дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей. Также сообщалось, что возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу.

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Теги:
Дороги Кстовский муниципалитет Ремонтные работы
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