Власти планируют приватизировать "Нижегородэлектротранс" и преобразовать в АО Экономика

Фото: Кира Мишина

Правительство Нижегородской области намерено провести приватизацию муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс", преобразовав его в акционерное общество. Такая информация содержится в проекте изменений в план приватизации на 2025 год, который внесен в Законодательное собрание региона в марте.

Согласно пояснительной записке, все 100% акций нового АО останутся в собственности области. В ведении предприятия на данный момент числятся 49 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти ищут инвестора для 30% акций НПАТ.