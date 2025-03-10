В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2025 12:29  [39] Власти планируют приватизировать "Нижегородэлектротранс" и преобразовать в АО
13 марта 2025 12:18  [42] АО "Борремфлот" завершает модернизацию слипового оборудования
13 марта 2025 11:39  [97] Депутаты ЗСНО посетили крупнейший центр по переработке шин в России в Дзержинске
13 марта 2025 11:13  [145] Завод в Арзамасе задолжал сотрудникам более 4,4 млн рублей
13 марта 2025 10:18  [93] Нижегородские предприниматели и муниципалитеты приглашаются для участия в конкурсе "Торговля России"
13 марта 2025 09:59  [216] Строительство 7 новых многоэтажек утвердили в Нижнем Новгороде
12 марта 2025 16:55  [238] ЦБ РФ предложил разрешить инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой
12 марта 2025 13:55  [358] Нижний Новгород получил статус столицы финансовой культуры
12 марта 2025 09:13  [359] Лишь 0,6% новостроек доступны нижегородцам для семейной ипотеки с маткапиталом
12 марта 2025 07:00  [532] Нижегородская область рассматривает возможность введения упрощенного налогообложения
Экономика

Власти планируют приватизировать "Нижегородэлектротранс" и преобразовать в АО

13 марта 2025 12:29  [39] Экономика

Фото: Кира Мишина

Правительство Нижегородской области намерено провести приватизацию муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс", преобразовав его в акционерное общество. Такая информация содержится в проекте изменений в план приватизации на 2025 год, который внесен в Законодательное собрание региона в марте.  

Согласно пояснительной записке, все 100% акций нового АО останутся в собственности области. В ведении предприятия на данный момент числятся 49 объектов недвижимости.  

Ранее сообщалось, что нижегородские власти ищут инвестора для 30% акций НПАТ.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Нижегородэлектротранс Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2025 17:02  [433] ЦРТС проверил чистоту автобусов после жалоб нижегородцев
03 марта 2025 15:13  [555] НПАТ заключит 60 брутто-контрактов на 8,8 млрд рублей в 2025 году
06 февраля 2025 19:13  [639] Власти начнут искать частного инвестора для "НПАТа" в феврале
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph