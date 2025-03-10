Власти планируют приватизировать "Нижегородэлектротранс" и преобразовать в АО

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Правительство Нижегородской области намерено провести приватизацию муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс", преобразовав его в акционерное общество. Такая информация содержится в проекте изменений в план приватизации на 2025 год, который внесен в Законодательное собрание региона в марте.
Согласно пояснительной записке, все 100% акций нового АО останутся в собственности области. В ведении предприятия на данный момент числятся 49 объектов недвижимости.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти ищут инвестора для 30% акций НПАТ.
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