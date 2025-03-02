НПАТ заключит 60 брутто-контрактов на 8,8 млрд рублей в 2025 году

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ГП "Нижегородпассажиравтотранс" в 2025 году планирует заключить 60 брутто-контрактов на 8,8 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
Согласно информации, источником финансирования выступает областной бюджет, а заключения брутто-контрактов по другим маршрутам в 2025 году не планируется.
Также в ЦРТС рассказали, что переход на брутто-контракты выгоден для перевозчиков. В частности, такая система позволит увеличить зарплату водителям, своевременно осуществлять ремонт транспорта, а также обновлять подвижной состав. Каждый перевозчик стане самостоятельно принимать решения по этим направлениям работы.
Кроме того, в "Центре развития транспортных систем" напомнили о положительных изменениях в общественном транспорте Нижнего Новгорода за последние годы. Так, с 2022 по 2024 год благодаря транспортной реформе удалось запустить новые маршруты в ЖК "Новая Кузнечиха", "Анкудиновский парк", "Окский берег", "Цветы", "Академический", "Торпедо" и др. Организация новых маршрутов на территории Нижнего Новгорода на данный момент не планируется, добавили в ведомстве.
Напомним, что с 1 марта в Нижнем Новгороде были введены транспортные изменения по целому ряду маршрутов. Рустам Досаев высказался о переходе нижегородских маршруток на брутто-контракты.
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