СК возбудил уголовное дело о многомиллионных хищениях в ПИМУ Происшествия

Следственный комитет по Нижегородской области сообщил о задержании трех человек по делу о мошенничестве в Приволжском медуниверситете.

Следствие установило, что в 2021 году сотрудники ПИМУ вместе с директором коммерческой организации организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной программы на закупку медицинского оборудования.

Фигуранты подготовили документы с завышенной стоимостью оборудования, используя аффилированные юридические лица, и обеспечили победу нужной компании на аукционе. После этого между университетом и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Полученные средства перевели на счет организации, а затем распределили между участниками схемы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). Подозреваемыми стали первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, а также директор коммерческой фирмы.

Задержание проводилось следователями СК при содействии УФСБ и ГУ МВД по региону. Сейчас следственные действия продолжаются – правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможные другие эпизоды преступной деятельности участников группы.