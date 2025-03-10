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СК возбудил уголовное дело о многомиллионных хищениях в ПИМУ

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Следственный комитет по Нижегородской области сообщил о задержании трех человек по делу о мошенничестве в Приволжском медуниверситете.  

Следствие установило, что в 2021 году сотрудники ПИМУ вместе с директором коммерческой организации организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной программы на закупку медицинского оборудования.  

Фигуранты подготовили документы с завышенной стоимостью оборудования, используя аффилированные юридические лица, и обеспечили победу нужной компании на аукционе. После этого между университетом и коммерческой структурой был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Полученные средства перевели на счет организации, а затем распределили между участниками схемы.  

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). Подозреваемыми стали первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, а также директор коммерческой фирмы.  

Задержание проводилось следователями СК при содействии УФСБ и ГУ МВД по региону. Сейчас следственные действия продолжаются – правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможные другие эпизоды преступной деятельности участников группы.

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Теги:
Мошенничество ПИМУ Уголовное дело
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