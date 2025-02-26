Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову отправили в СИЗО до 26 апреля Происшествия

Суд арестовал экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову до 26 апреля 2025 года. Заседание по избранию меры пресечения прошло 28 февраля, на нем присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По данным следствия, в 2023-2024 годах Жанна Никонова, ссылаясь на служебные и докладные записки, подготовленные директором института, подписывала приказы о премировании сотрудников университета. При этом часть стимулирующих выплат незаконно перечислялась в пользу самих подозреваемых. В общей сложности похищено более 1 млн рублей.

С первых минут заседания защита Жанны Никоновой попросила суд удалить журналистов из зала, сославшись на неудовлетворительное состояние здоровья своей подзащитной.

«Я поддерживаю позицию защитников», — сказала Жанна Никонова.

Но суд отказал, напомнив, что по закону представители средств массовой информации могут присутствовать на судебном заседании и освещать его ход. При этом разрешил адвокатам не озвучивать диагноз.

Следователь СК ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде помещения в СИЗО.

«Еще не все свидетели допрошены. Есть основания полагать, что на них может быть оказано давление. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля», — заявила представитель силового ведомства.

Защита Никоновой попросила приобщить к делу выписки из медицинских учреждений за разные годы в подтверждение проблем со здоровьем у подзащитной. После чего адвокаты попросили суд поместить Жанну Никонову по домашний арест. У нее в собственности 1/2 трехэтажного дома в Кстовском округе, где есть условия для проживания. Хотя следствие уверяет, что в доме нет ремонта.

Защита вызвала в зал свидетеля — совершеннолетнюю дочь Никоновой. Та заверила, что сможет обеспечить пребывание матери под домашним арестом в коттедже, взятом в ипотеку. Доступ в интернет и к телефону ей будет закрыт, добавила близкая родственница.

Также Яна Фетисова рассказала суду, что мама перенесла три инфаркта, а недавно у нее была операция.

«У нее очень слабое сердце. Прошу для мамы домашний арест», — обратилась девушка к судье.

В итоге принято решение отправить фигурантку уголовного дела в СИЗО.

Напомним, что перед заседанием Жанна Никонова неохотно ответила на вопросы прессы. Она сказала, что полностью отрицает свою вину.

Следствие полагает, что бывший руководитель вуза похитила более 1 млн рублей. Но уверяет, что «ничего не присваивала». Информацию о якобы массовых увольнениях в вузе она опровергла.

«Следствие во всем разберется», — отрезала в итоге экс-ректор, искоса посмотрев на журналистов через плечо.