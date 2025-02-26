Водителя каршеринга отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Сормове

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Сормовский райсуд заключил под стражу молодого человека, который устроил смертельное ДТП на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Напомним, что жуткая авария произошла вечером 27 февраля на улице Землячки. 18-летний парень за рулем каршерингового авто не справился с управлением и совершил опрокидывание, в результате чего машина отлетела в сторону остановки, где находились люди. Погибли две женщины, также пострадали водитель и его пассажиры.
В СК возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 7 лет колонии.
Сегодня, 1 марта, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения водителю, стаж вождения которого всего несколько месяцев. По решению суда парень отправлен в СИЗО на два месяца.
Ранее сообщалось, что на смертельное ДТП в Сормове отреагировали в Госдуме.
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