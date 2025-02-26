Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 марта 2025 12:24  [75] Водителя каршеринга отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Сормове
01 марта 2025 12:19  [79] Нижегородцы потеряли 7 млн рублей, поверив в инвестиции
01 марта 2025 11:43  [112] Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой
01 марта 2025 11:05  [138] Неизвестные расстреляли бездомных собак в Борском округе
01 марта 2025 11:00  [143] Нижегородского экс-чиновника обвинили в получении взятки на 900 тысяч рублей
01 марта 2025 08:31  [313] Автомобиль перевернулся на Мызинском мосту: водитель выжил
01 марта 2025 08:00  [216] Нижегородскую экс-бюджетницу осудили за фиктивные премии и подлог
28 февраля 2025 19:25  [1162] "Делимобиль" отреагировал на смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
28 февраля 2025 18:49  [367] 53-летний доставщик хлеба умер на смене в Дзержинске
28 февраля 2025 18:15  [405] Главу Института непрерывного образования НГЛУ отправили в СИЗО
Происшествия

Водителя каршеринга отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Сормове

01 марта 2025 12:24  [75] Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Сормовский райсуд заключил под стражу молодого человека, который устроил смертельное ДТП на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. 

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 27 февраля на улице Землячки. 18-летний парень за рулем каршерингового авто не справился с управлением и совершил опрокидывание, в результате чего машина отлетела в сторону остановки, где находились люди. Погибли две женщины, также пострадали водитель и его пассажиры. 

В СК возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 7 лет колонии. 

Сегодня, 1 марта, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения водителю, стаж вождения которого всего несколько месяцев. По решению суда парень отправлен в СИЗО на два месяца. 

Ранее сообщалось, что на смертельное ДТП в Сормове отреагировали в Госдуме. 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Сормовский район Суд
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 19:25  [1162] "Делимобиль" отреагировал на смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
28 февраля 2025 12:29  [473] Депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове
27 февраля 2025 21:58  [1588] Опубликованы фото с места ДТП на остановке в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 21:51  [6135] Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph