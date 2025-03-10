Пострадавшие в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде остаются в больнице

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Трое пострадавших в смертельном ДТП с каршеринговым автомобилем в Сормовском районе все еще остаются под присмотром врачей. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облминздраве.
Напомним, вечером 27 февраля 18-летний водитель без стажа не справился с управлением арендованного авто. Машина перевернулась и врезалась в остановку. В аварии погибли две женщины, водитель и пассажиры каршеринга пострадали.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и принес извинения за случившееся, ему грозит до 7 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, после смертельной аварии в Госдуме предложили ужесточить требования к водителям каршеринга.
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