Пострадавшие в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде остаются в больнице Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Трое пострадавших в смертельном ДТП с каршеринговым автомобилем в Сормовском районе все еще остаются под присмотром врачей. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облминздраве.

Напомним, вечером 27 февраля 18-летний водитель без стажа не справился с управлением арендованного авто. Машина перевернулась и врезалась в остановку. В аварии погибли две женщины, водитель и пассажиры каршеринга пострадали.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и принес извинения за случившееся, ему грозит до 7 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, после смертельной аварии в Госдуме предложили ужесточить требования к водителям каршеринга.