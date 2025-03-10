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Экономика

Около 200 нижегородских предприятий получат господдержку на бережливые технологии

14 марта 2025 11:06  [503] Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области порядка 200 предприятий смогут получить господдержку на внедрение бережливых технологий в ближайшие годы.

Как рассказал в своем тг-канале глава региона Глеб Никитин, вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым также обсуждалась тема расширения сфер использования этих сервисов, в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Кроме того, Глеб Никитин показал Максиму Решетникову Фабрику процессов роботизации и автоматизации. По словам главы региона, нижегородская площадка стала первой подобной в России. Здесь представлены технологии, преимущественно нижегородского производства, которые позволят проводить обучение персонала бережливым технологиям.  

Ранее сообщалось, что нижегородская компания планирует внедрить бережливые технологии. Всего в Нижегородской области внедрением бережливых технологий занимаются почти 230 компаний.

 

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Теги:
Глеб Никитин Производство Технологии
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