Около 200 нижегородских предприятий получат господдержку на бережливые технологии Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области порядка 200 предприятий смогут получить господдержку на внедрение бережливых технологий в ближайшие годы.

Как рассказал в своем тг-канале глава региона Глеб Никитин, вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым также обсуждалась тема расширения сфер использования этих сервисов, в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Кроме того, Глеб Никитин показал Максиму Решетникову Фабрику процессов роботизации и автоматизации. По словам главы региона, нижегородская площадка стала первой подобной в России. Здесь представлены технологии, преимущественно нижегородского производства, которые позволят проводить обучение персонала бережливым технологиям.

Ранее сообщалось, что нижегородская компания планирует внедрить бережливые технологии. Всего в Нижегородской области внедрением бережливых технологий занимаются почти 230 компаний.