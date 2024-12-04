Нижегородское АО "МС Автомотив" будет внедрять бережливые технологии на производстве

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АО "МС Автомотив" из Нижнего Новгорода стало 273-м участником нацпроекта "Производительность труда".
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания занимается разработкой деталей из пластика, литьем пластмасс, окраской пластиковых деталей, а также изготовлением оснастки для экстерьера и интерьера автомобилей .
Внедрять бережливые технологии на производстве в течение шести месяцев будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Вместе с сотрудниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в нацпроекте "Производительность труда" в региона принимают участие уже десять региональных компаний, которые производят комплектующие для транспортных средств. Бережливые технологии помогли им улучшить экономические показатели. В среднем выработка на пилотных участниках этих предприятий увеличилась на 40%.
Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".
Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее сообщалось, что к нацпроекту "Производительность труда" присоединилось предприятие "Пластикстрой".
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