Нижегородское АО "МС Автомотив" будет внедрять бережливые технологии на производстве Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "МС Автомотив" из Нижнего Новгорода стало 273-м участником нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания занимается разработкой деталей из пластика, литьем пластмасс, окраской пластиковых деталей, а также изготовлением оснастки для экстерьера и интерьера автомобилей .

Внедрять бережливые технологии на производстве в течение шести месяцев будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Вместе с сотрудниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в нацпроекте "Производительность труда" в региона принимают участие уже десять региональных компаний, которые производят комплектующие для транспортных средств. Бережливые технологии помогли им улучшить экономические показатели. В среднем выработка на пилотных участниках этих предприятий увеличилась на 40%.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что к нацпроекту "Производительность труда" присоединилось предприятие "Пластикстрой".