Работа нижегородского аэропорта временно ограничена

В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.
Согласно информации, прием и отправка воздушных судов прекращена с 09:57 14 марта.
Ранее нижегородцам рассказали о мерах безопасности при обнаружении беспилотников. Также сообщалось, что аэропорт в Нижнем Новгороде временно не работал 11 марта.
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