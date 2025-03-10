Работа нижегородского аэропорта временно ограничена Общество

В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, прием и отправка воздушных судов прекращена с 09:57 14 марта.

Ранее нижегородцам рассказали о мерах безопасности при обнаружении беспилотников. Также сообщалось, что аэропорт в Нижнем Новгороде временно не работал 11 марта.