Шесть случаев клещевого энцефалита зарегистрировали в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть случаев клещевого энцефалита зарегистрировали в Нижегородской области в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего, по словам специалиста, за медпомощью по поводу присасывания клеща в минувшем году было почти 7 тысяч обращений, исследовано почти 8 тысяч клещей.

"Скажу, что в среднем в регионе мы регистрируем от 8 до 10 тысяч случаев обращений. Если сезон начинается раньше, то эта цифра, конечно, увеличивается", - отметила врач.

По ее словам, проведенная информационная работа с нижегородцами о необходимости исследования клеща дает результаты. "Возможно, поэтому и количество обращений непосредственно к врачу, снизилось", - добавила она.

Наталья Садыкова напомнила, что важно правильно извлечь клещей, в связи с чем многие обращения за медпомощью касаются непосредственно извлечения насекомого.

От укуса клещей можно также заразиться боррелиозом - в 2024 году в регионе было зарегистрировано 93 таких случая.

Ранее сообщалось, что первые случаи укусов клещей в Нижегородской области могут зафиксировать уже в марте.