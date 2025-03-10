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Общество

Нижегородскую канатку 14 марта закрыли из-за непогоды

14 марта 2025 12:01  [123] Общество

Канатная дорога в Нижнем Новгороде 14 марта не работает из-за непогоды, сообщает компания-перевозчик.

Ранее синоптики выпустили предупреждение о резком потеплении, во время которого возможно значительное усиление ветра

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Нижнем Новгороде ждет масштабная модернизация: планируется замена 56 кабинок, которые уже доставили в город. В связи с предстоящими работами на канатке будет увеличено число пригородных электричек и автобусов.

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Теги:
Канатная дорога
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