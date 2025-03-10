Нижегородскую канатку 14 марта закрыли из-за непогоды Общество

Канатная дорога в Нижнем Новгороде 14 марта не работает из-за непогоды, сообщает компания-перевозчик.

Ранее синоптики выпустили предупреждение о резком потеплении, во время которого возможно значительное усиление ветра.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Нижнем Новгороде ждет масштабная модернизация: планируется замена 56 кабинок, которые уже доставили в город. В связи с предстоящими работами на канатке будет увеличено число пригородных электричек и автобусов.