Нижегородскую канатку 14 марта закрыли из-за непогоды

Канатная дорога в Нижнем Новгороде 14 марта не работает из-за непогоды, сообщает компания-перевозчик.
Ранее синоптики выпустили предупреждение о резком потеплении, во время которого возможно значительное усиление ветра.
Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Нижнем Новгороде ждет масштабная модернизация: планируется замена 56 кабинок, которые уже доставили в город. В связи с предстоящими работами на канатке будет увеличено число пригородных электричек и автобусов.
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