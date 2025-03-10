Нелегальную свалку в Шарангском районе ликвидируют за 21 млн рублей

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Администрация Шарангского муниципального округа объявила конкурс на ликвидацию несанкционированной свалки. Объявление размещено на сайте госзакупок.
Свалка образовалась слева от дороги Роженцово-Бахтино. По данным конкурсной документации, в основном на ней находятся ТКО и отходы от строительства и сноса общим объемом около 15 тысяч кубометров. Свалка занимает около 10 тысяч квадратных метров.
Подрядчик должен будет вывезти отходы для дальнейшей утилизации, размещения или захоронения на объекте, включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), после чего провести зачистку территории несанкционированной свалки.
Начальная стоимость контракта составляет 21,4 тысячи рублей. Заявки принимаются до 20 марта.
Ранее сообщалось, что полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей.
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