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Общество

Нелегальную свалку в Шарангском районе ликвидируют за 21 млн рублей

16 марта 2025 09:00  [477] Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Шарангского муниципального округа объявила конкурс на ликвидацию несанкционированной свалки. Объявление размещено на сайте госзакупок. 

Свалка образовалась слева от дороги Роженцово-Бахтино. По данным конкурсной документации, в основном на ней находятся ТКО и отходы от строительства и сноса общим объемом около 15 тысяч кубометров. Свалка занимает около 10 тысяч квадратных метров. 

Подрядчик должен будет вывезти отходы для дальнейшей утилизации, размещения или захоронения на объекте, включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), после чего провести зачистку территории несанкционированной свалки. 

Начальная стоимость контракта составляет 21,4 тысячи рублей. Заявки принимаются до 20 марта. 

Ранее сообщалось, что полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей. 

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Теги:
Свалки Шарангский район Экология
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