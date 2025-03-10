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Еще один сотрудник ПИМУ задержан по делу о хищении бюджетных средств

14 марта 2025 14:34  [3] Происшествия

Задержан директор Института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Сотрудник медуниверситета в Нижнем Новгороде обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Напомним, накануне стало известно о задержании первого проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева. Они обвиняются в хищении бюджетных средств (речь о сумме более 7 млн рублей), выделенных в рамках национального проекта "Наука и университеты". Также в рамках этого уголовного дела задержан директор коммерческой организации.

Всем фигурантам скоро изберут меру пресечения.

Сообщалось, что 13 марта суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова. Он обвиняется во взяточничестве.

Кстати, с начала 2025 года в нижегородских вузах прошла серия задержаний. Подробности тут.

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Теги:
ПИМУ
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