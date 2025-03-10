Нижегородские власти направят 580 000 рублей на устранение сгоревшей свалки Общество

Администрация Нижнего Новгорода выделит 580 тысяч рублей на ликвидацию последствий возгорания на незаконной свалке в Московском районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии 13 марта 2025 года.

Свалка, расположенная за домом №477 на Московском шоссе, загорелась 19 января. Огонь охватил около 200 квадратных метров, и пожар продолжался несколько дней. После инцидента территорию проверил Росприроднадзор.

Согласно документу, управление ГОЧС будет муниципальным заказчиком аренды спецтехники с экипажем. Средства выделят из резервного фонда администрации на 2025 год.

Ранее стало известно об обнаружении незаконной свалки строительных отходов в Балахнинском округе. Также сообщалось, что нижегородское Минэкологии инициировало проверку свалки химотходов в районе Петряевки.