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Общество

Нижегородские власти направят 580 000 рублей на устранение сгоревшей свалки

14 марта 2025 14:50  [105] Общество

Администрация Нижнего Новгорода выделит 580 тысяч рублей на ликвидацию последствий возгорания на незаконной свалке в Московском районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии 13 марта 2025 года.  

Свалка, расположенная за домом №477 на Московском шоссе, загорелась 19 января. Огонь охватил около 200 квадратных метров, и пожар продолжался несколько дней. После инцидента территорию проверил Росприроднадзор.  

Согласно документу, управление ГОЧС будет муниципальным заказчиком аренды спецтехники с экипажем. Средства выделят из резервного фонда администрации на 2025 год.

Ранее стало известно об обнаружении незаконной свалки строительных отходов в Балахнинском округе. Также сообщалось, что нижегородское Минэкологии инициировало проверку свалки химотходов в районе Петряевки.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Свалки Экология
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