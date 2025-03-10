Трамвайные пути на Окском съезде завершат к сентябрю

Фото:
Подрядчик планирует завершить замену трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде до сентября.
Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, по состоянию на 14 марта рабочие уже демонтировали рельсы на самом съезде, а также на улицах Малой Ямской и Краносельской.
Кроме того, закончено устройство монолитного основания на подходах к Молитовскому мосту, ведется раскладка рельсов. На Малой Ямской укладывают рельсошпальную решетку.
Ранее стало известно о запуске нового трамвайного маршрута в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Также сообщалось о планах завершить ремонт трамвайных путей на Автозаводе до конца сентября.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+