Трамвайные пути на Окском съезде завершат к сентябрю Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Подрядчик планирует завершить замену трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде до сентября.

Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, по состоянию на 14 марта рабочие уже демонтировали рельсы на самом съезде, а также на улицах Малой Ямской и Краносельской.

Кроме того, закончено устройство монолитного основания на подходах к Молитовскому мосту, ведется раскладка рельсов. На Малой Ямской укладывают рельсошпальную решетку.

Ранее стало известно о запуске нового трамвайного маршрута в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Также сообщалось о планах завершить ремонт трамвайных путей на Автозаводе до конца сентября.