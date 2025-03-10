1241 человек зарегистрировался для участия в программе "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Уже 1241 участник СВО подал заявку на участие в программе "Герои. Нижегородская область". Завтра, 15 марта, регистрация заканчивается. Подать заявку можно через президентскую платформу АНО "Россия — страна возможностей".

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программ – аналогов федерального проекта "Время героев" по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах. По количеству зарегистрировавшихся на участие в программе Нижегородская область входит в число регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе.

Главная цель программы "Герои. Нижегородская область" — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных компаниях, корпорациях регионального уровня.

После завершения этапа регистрации участников ждут анкетирование и тестирование, а также отбор, одним из этапов которого станет командообразующая программа.

Прошедших все этапы участников ждут четыре образовательных модуля, которые состоятся с августа 2025 года по август 2026 года по темам "Государственная политика", "Управление проектами", "Современные технологии управления", "Лидерство и мотивация". Лекции будут проводить ведущие федеральные спикеры, региональные управленцы и преподаватели Нижегородского института управления Президентской академии.

Наставниками участников программы станут руководители различных уровней: представители правительства Нижегородской области, Законодательного собрания, городской Думы, администрации Нижнего Новгорода и муниципалитетов, а также руководители крупных коммерческих организаций.

Наставники сами выразили желание передать свой опыт ветеранам СВО. При формировании окончательного списка наставников будут приниматься во внимание пожелания участников программы.

Программа "Герои. Нижегородская область" завершится итоговым тестированием, выходным ассессментом и защитой проектов. В конце программы участники получат удостоверения о дополнительном профессиональном образовании от РАНХиГС и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Также выпускники программы смогут претендовать на руководящие должности в государственном и муниципальном секторах, в коммерческих организациях.