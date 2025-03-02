Максим Голубев: "Программа "Герои. Нижегородская область" объединяет людей с обостренным чувством справедливости" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» объединяет людей, которые в нужный для страны момент поставили на карту самое ценное - свою жизнь - в интересах Родины, их отличает обостренное чувство справедливости», - сказал руководитель фонда «Патриотический центр «Русская Победа», ветеран боевых действий, участник СВО Максим Голубев, который подал заявку на участие в программе «Герои. Нижегородская область».

«Нижегородская область динамично развивается, и ветераны СВО смогут привнести свежий взгляд на решение существующих вопросов», - добавил он.

По словам Максима Голубева, программа дает ветеранам СВО понимание, что они действительно полезны, что общество в них заинтересовано. И это серьезный шаг по возвращению бойцов спецоперации к мирной жизни.

«Практика показывает, что такая коллективная работа позволяет достичь очень интересных результатов, которые впоследствии принимаются в работу структурами госуправления. Например, у нас очень большая потребность в решении идеологических и социальных вопросов. Мы уже сейчас делимся с подрастающим поколением своими историями об участии в СВО, о причинах возникновения конфликта, об уважении и любви к Родине. Это важно для того, чтобы не допустить аналогичную ситуацию в будущем», - подчеркнул Максим Голубев.

Напомним, в регионе до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в системе государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев», которая была инициирована в стране президентом РФ Владимиром Путиным.

Программа «Герои. Нижегородская область» реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей».

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.