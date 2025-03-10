Алексей Кульков: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает ветеранам СВО возможность повлиять на судьбу страны" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» дает участникам и ветеранам СВО возможность понять, что нас хотят услышать, что мы можем повлиять на дальнейшую судьбу страны», - заявил президент борского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», ветеран СВО Алексей Кульков, который подал заявку на участие в региональной программе.

Он отметил, что программа станет площадкой для полезных знакомств, реализации своих планов, откроет перед ветеранами СВО новые горизонты.

«Я думаю, что программа будет популярной, поскольку многие ветераны СВО, получившие колоссальный опыт управления и общения с людьми, обладающие стратегическими навыками в условиях военных действий, пока не знают, как применить эти знания в мирное время. И в рамках обучающего блока программы у них появится возможность понять, в какой области могут быть полезны уже в гражданской жизни», - сказал Алексей Кульков.

Ветеран СВО хотел бы при участии в программе совершенствовать управленческие компетенции и налаживать взаимодействие с представителями госструктур для того, чтобы развивать патриотическую деятельность в регионе.

«Я уже много лет в общественной деятельности. И сейчас мы открываем организацию по патриотическому воспитанию, которая будет проводить массовые тематические мероприятия, а также оказывать помощь ветеранам СВО и их семьям. В случае успешного прохождения отбора на программу «Герои. Нижегородская область» я смогу лично донести до ответственных лиц информацию о важности этой работы, о том, как мы планируем развивать ее и в каком ключе предлагаем воспитывать будущие поколения», - добавил Алексей Кульков.

Напомним, в регионе до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев», которая была инициирована в стране президентом РФ Владимиром Путиным.

Программа «Герои. Нижегородская область» реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке: https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.