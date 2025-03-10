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Общество

Владислав Далёкин: "Программа "Герои. Нижегородская область" позволит привлечь ветеранов СВО к общественно-полезной деятельности"

12 марта 2025 13:17  [91] Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» уникальна и позволит привлечь ветеранов СВО к общественно-полезной деятельности. Участники смогут получить новый опыт, попробовать себя в качестве управленцев, реализовать свои силы и потенциал», - сказал участник СВО, начальник отдела физического развития Единого центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Авангард» Владислав Далёкин.

Он зарегистрировался на участие в программе.

«Я хотел бы пройти годичный цикл обучения, чтобы получить определенные навыки и опыт, дальше двигаться в выбранном направлении. Мои приоритеты - молодежная политика и оборонная промышленность Я думаю, что эта программа даст положительный результат для региона в целом, так как ребята, прошедшие спецоперацию, способны принимать оперативные решения, а программа даст им инструменты для этого», - добавил Владислав Далёкин.

Регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область» доступна до 15 марта через президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей» по ссылке https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программ – аналогов федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах. По количеству зарегистрировавшихся на участие в программе Нижегородская область входит в число регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе.

Главная цель программы «Герои. Нижегородская область» — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных компаниях, корпорациях регионального уровня.

После завершения этапа регистрации участников ждут анкетирование и тестирование, а также отбор, одним из этапов которого станет командообразующая программа.

Прошедших все этапы участников ждут четыре образовательных модуля, которые состоятся с августа 2025 года по август 2026 года по темам «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Лекции будут проводить ведущие федеральные спикеры, региональные управленцы и преподаватели Нижегородского института управления Президентской академии.

Наставниками участников программы станут руководители различных уровней: представители правительства Нижегородской области, Законодательного собрания, городской Думы, администрации Нижнего Новгорода и муниципалитетов, а также руководители крупных коммерческих организаций. Наставники сами выразили желание передать свой опыт ветеранам СВО. При формировании окончательного списка наставников будут приниматься во внимание пожелания участников программы.

Программа «Герои. Нижегородская область» завершится итоговым тестированием, выходным ассессментом и защитой проектов. В конце программы участники получат удостоверения о дополнительном профессиональном образовании от РАНХиГС и Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Также выпускники программы смогут претендовать на руководящие должности в государственном и муниципальном секторах, в коммерческих организациях.

 

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
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