Ректор ПИМУ Карякин высказался о задержании своих сотрудников Общество

Ректор Приволжского медуниверситета Нижнего Новгорода Николай Карякин в соцсетях прокомментировал задержание своих сотрудников.

По словам Карякина, университет работает в нормальном режиме, реализация всех образовательных программ продолжается по графику.

Он также напомнил, что ПИМУ входит в число крупнейших медицинских институтов страны, в вузе обучается более 8 тысяч студентов.

"Дал указание всем подразделениям ПИМУ оказывать всеобъемлющее содействие правоохранительным органам", - добавил глава медвуза.

Напомним, 13 марта силовики задержали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева, а также директора коммерческой организации. А 14 марта стало известно о задержании еще одного сотрудника этого вуза. Все они обвиняются в многомиллионных хищениях.