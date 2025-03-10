Ректор ПИМУ Карякин высказался о задержании своих сотрудников

Ректор Приволжского медуниверситета Нижнего Новгорода Николай Карякин в соцсетях прокомментировал задержание своих сотрудников.
По словам Карякина, университет работает в нормальном режиме, реализация всех образовательных программ продолжается по графику.
Он также напомнил, что ПИМУ входит в число крупнейших медицинских институтов страны, в вузе обучается более 8 тысяч студентов.
"Дал указание всем подразделениям ПИМУ оказывать всеобъемлющее содействие правоохранительным органам", - добавил глава медвуза.
Напомним, 13 марта силовики задержали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева, а также директора коммерческой организации. А 14 марта стало известно о задержании еще одного сотрудника этого вуза. Все они обвиняются в многомиллионных хищениях.
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