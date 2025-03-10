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14 марта 2025 15:20  [400] Заведующая детсадом в Воскресенском районе попалась на присвоении премий
Происшествия

Заведующая детсадом в Воскресенском районе попалась на присвоении премий

14 марта 2025 15:20  [400] Происшествия

Фото: пресс-служба СК России по региону

Заведующая детским садом в Воскресенском районе оформляла на сотрудников премии из бюджетных средств, часть которых присваивала себе. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

Согласно данным следствия, в период с сентября 2023-го по февраль 2025 года женщина регулярно совершала начисление премиальных и стимулирующих выплат подчиненным за счет бюджетных средств. Часть этих выплат фигурантка забирала себе. Незаконным путем было получено более 92 тысяч рублей. 

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.  Бюджетнице грозит до 10 лет колонии.

Следователи СК продолжают расследование для установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантки.

Ранее сообщалось, нижегородский главбух присвоила более 2,3 млн рублей.

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Теги:
СК РФ Уголовное дело Хищение
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