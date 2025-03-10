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Суд взыскал с нижегородца 1,8 млн рублей за хищение бюджетных средств

15 марта 2025 15:25  [221] Происшествия

Приокский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск транспортной прокуратуры и постановил взыскать более 1,8 млн рублей с местного жителя, который пытался легализовать незаконно полученные деньги.

Проверка Приволжской транспортной прокуратуры установила, что 33-летний нижегородец ранее был осужден за хищение средств бюджетных учреждений. Чтобы придать украденным деньгам законный вид, он оформил фиктивные договоры займа и перевел свыше 1,8 млн рублей на счет подконтрольной организации.

После выявления этих нарушений прокуратура направила в суд иск о признании сделок недействительными и взыскании денег в доход государства. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

Исполнение решения суда находится под контролем транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, житель Арзамаса потерял 6 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. 

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Теги:
Деньги Кража
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