Главбух украла более 2,3 млн в Нижнем Новгороде Происшествия

Главный бухгалтер одной из нижегородских компаний более года присваивала казенные деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так. предприимчивая 59-летняя нижегородка всего перевела около 2,3 млн рублей на личные счета с октября 2021 по январь 2023 года. Злоумышленница воспользовалась отсутствием контроля за ее работой со стороны руководства, и оформляла переводы как выплату оклада и оплату услуг по договорам. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

Недостача денежных средств была обнаружена во время проведения внутренней ревизии. Организация немедленно обратилась в полицию с заявлением.

Было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Женщина полностью признала свою вину. Известно, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

Сейчас дело направлено в суд на рассмотрение. Кроме того, на долю в принадлежащей обвиняемой квартире наложен арест. Бухгалтеру грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ране сообщалось, мошенники украли у нижегородцев более 2 млрд рублей дистанционно.