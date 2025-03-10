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Двух экстремистов оштрафовали в Нижегородской области

15 марта 2025 16:50  [174] Происшествия

Двух жителей Нижегородской области привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики в интернете. Об этом сообщается на сайтах Перевозского и Выксунского городских судов.

Жительница Перевоза разместила видео с высказываниями, пропагандирующими идеологию движения АУЕ*, на своей личной странице в социальной сети “ВКонтакте”. Суд смягчил наказание ввиду данных о личности девушки. Ей назначили выплатить административный штраф в размере 1000 рублей.

Выксунец оставил комментарий с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности под одним из постов сообщества, доступного для открытого просмотра пользователям. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по статье об унижении человеческого достоинства и обязали выплатить штраф в размере 15 000 рублей.

Ранее сообщалось, трем жительницам Шахуньи грозит до 6 лет колонии за участие в деятельности экстремистской организации.

*Экстремистское движение, запрещённое в России.

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Теги:
Суд Штраф Экстремизм
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