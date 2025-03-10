“Торпедо” возвращается с последнего выезда “регулярки” без очков Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородцы потерпели третье поражение подряд в последнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. “Торпедо” проиграло “Сибири” со счетом 3:2 в основное время.

Первый период команда начала с удаления, которым воспользовались соперники, открыв счет в матче. Несмотря на нарушения новосибирцев, “Торпедо” не смогло сравнять счет в первом игровом отрезке.

Во втором периоде “Сибирь” удвоила отрыв, но на 36 минуте матча Егор Виноградов смог наконец-то забросить в ворота новосибирского голкипера.

В начале последнего периода встречи соперники смогли обмануть Ивана Бочаров в третий раз, снова увеличивая преимущество. Торпедовцы перебросали “Сибирь” в створ в два раза, но смогли забросить вторую шайбу лишь за 8 секунд до конца основного времени. Автором второй шайбы стал Владислав Фирстов.

“Торпедо” не взяло ни одного очка с трех игрового выезда, однако преодолело рубеж в 200 шайб за сезон.

20 марта команда встретится с "Северсталью" на льду КРК "Нагорный".

Напомним, в первом раунде плей-офф нижегородцы сыграют с ярославским “Локомотивом”.