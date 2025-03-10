Премьера сериала "Злые люди" по детективу Свечина прошла в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В субботу, 15 марта, в Нижнем Новгороде прошли премьерные показы первых двух серий нового исторического детектива "Злые люди" (16+), который выйдет на телеканале НТВ. Мероприятие в центре культуры "Рекорд" посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В основу сюжета легли рассказы нижегородского писателя Николая Свечина из сборника "Хроники сыска" (12+). Действие разворачивается в 1895 году накануне Всероссийской художественно-промышленной выставки. В центре истории — расследование громкого убийства предводителя губернского дворянства Нефедьева. Сыщик Алексей Лыков и его наставник Павел Благово пытаются раскрыть цепочку преступлений, происходящих на фоне подготовки города к масштабному событию.

Съемки сериала проходили в 2024 году в Нижнем Новгороде и его окрестностях — на Верхневолжской набережной у особняка Рукавишниковых, возле Шуховской башни на берегу Оки, а также в Борском округе. Роли в нем исполнили Петр Рыков, Ангелина Стречина, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Ян Цапник, Александр Лыков, Олег Гаас и многие другие знаменитости.

Перед премьерой журналисты пообщались с создателями проекта. Режиссер сериала Ким Дружинин рассказал, что работа над проектом в Нижнем Новгороде была сложной, но комфортной благодаря поддержке со стороны властей.

"Наш сериал о нижегородском сыске конца XIX века со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Нижнем было снимать непросто, но очень приятно. Была замечательная атмосфера, нам оказали большую помощь. Мы нашли много подходящих локаций. Нам очень понравился город, хотим снимать здесь еще", — отметил Дружинин.

Он также подчеркнул, что крепкая литературная основа стала важной составляющей успеха проекта: "Если фундамент крепкий, то дом будет большим, красивым и долго простоит. Спасибо Николаю Свечину за то, что он поставил эту историю на надежный исторический фундамент".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствовавший на премьере, признался, что давно является поклонником творчества Николая Свечина.

"Это не просто детективы, а настоящий кладезь исторической информации о городах Российской империи. В них показана жизнь как простых обывателей, так и высших слоев общества. У нас была мечта экранизировать эти произведения, и она сбылась", — рассказал глава региона.

Никитин напомнил, что пилотный эпизод будущего сериала появился еще в 2021 году благодаря гранту программы "Команда 800", а затем проект получил поддержку Института развития интернета.

"В результате этой поддержки мы получили замечательный каст и великолепную команду. Нам особенно важно, что в сериале используются живые декорации нашего города. Практически все события происходят в Нижнем Новгороде, причем на фоне реальных исторических событий — в 1895 году город готовился к Всероссийской художественно-промышленной выставке", — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что регион активно поддерживает киноиндустрию, предлагая рибейты кинопроизводителям и развивая местное кинематографическое сообщество.

Главную роль в сериале исполнил Петр Рыков. В книгах Свечина сыщик Алексей Лыков крупный, грозный человек. Но на экране он получился другим.

"Мы с режиссером решили, что он не обязательно должен быть большим. Вокруг него и так достаточно габаритных героев. Наш Лыков — обычный служивый, наделенный силой характера, он постоянно борется с яростью внутри себя", — пояснил актер.

По его словам, особенно ценной для него оказалась мелодраматическая линия в сериале: "Здесь она развивается без единого поцелуя. Я на мелодрамах собаку съел, поэтому знаю, как важно, когда между персонажами остается дистанция и перспектива".

Рыков также поделился впечатлениями о Нижнем Новгороде. Сказал, что "это большой, интересный город". "Рад, что работа привела меня сюда", — добавил Петр.

Автор литературного первоисточника Николай Свечин, ставший соавтором сценария, поделился впечатлениями от просмотра:

Кстати, соавтор сценария, писатель Николай Свечин ознакомился с результатом еще до предпоказа в "Рекорде". Со сцены он поделился впечатлениями от увиденного.

"Сначала я был возмущен, фраппирован, потом смирился, а потом начал получать удовольствие. Спасибо всем, кто трудился над созданием сериала", — поблагодарил нижегородец.

Премьера "Злых людей" на телеканале НТВ состоится в 2025 году. Всего зрителям покажут 8 серий исторического детектива.