Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе

Фото:
В ходе миграционного рейда в Выксе были выявлены трое иностранных граждан, нарушивших российские законы о пребывании в стране. В отношении них составили административные протоколы.
Двум нарушителям вменили ответственность по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ — за несоблюдение правил въезда и пребывания в России. Еще один иностранный гражданин привлекается по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение иммиграционных правил.
В результате двум из них назначили штрафы на общую сумму 10 000 рублей. Третьего оштрафовали на 2000 рублей и приняли решение о его выдворении за пределы России.
Миграционные рейды в регионе проводятся регулярно для контроля за соблюдением закона, предотвращения преступлений и поддержания правопорядка.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+