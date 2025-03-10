В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 марта 2025 12:15  [121] Двое взрослых и ребенок отравились газом в Богородске
17 марта 2025 11:32  [190] Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей
17 марта 2025 10:41  [179] Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода
17 марта 2025 10:14  [152] Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе
17 марта 2025 08:04  [248] Полиция ищет угонщиков, бросивших авто после ДТП в Нижнем Новгороде
17 марта 2025 07:53  [363] "Газель" протаранила Hyundai на трассе под Бором: шесть человек в больнице
16 марта 2025 09:16  [355] Женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Шахунском районе
15 марта 2025 16:50  [621] Двух экстремистов оштрафовали в Нижегородской области
15 марта 2025 16:07  [516] Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая
15 марта 2025 15:25  [1175] Суд взыскал с нижегородца 1,8 млн рублей за хищение бюджетных средств
Происшествия

Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе

17 марта 2025 10:14  [152] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В ходе миграционного рейда в Выксе были выявлены трое иностранных граждан, нарушивших российские законы о пребывании в стране. В отношении них составили административные протоколы.  

Двум нарушителям вменили ответственность по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ — за несоблюдение правил въезда и пребывания в России. Еще один иностранный гражданин привлекается по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение иммиграционных правил.  

В результате двум из них назначили штрафы на общую сумму 10 000 рублей. Третьего оштрафовали на 2000 рублей и приняли решение о его выдворении за пределы России.  

Миграционные рейды в регионе проводятся регулярно для контроля за соблюдением закона, предотвращения преступлений и поддержания правопорядка.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мигранты рейды
Поделиться:
Новости по теме
13 марта 2025 14:58  [507] Таксист-мигрант получил 10 лет за изнасилование девочки в Кстове
12 марта 2025 08:56  [706] Мигранты пожаловались в УФАС на паспортно-визовый сервис в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 17:13  [780] 12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области
27 февраля 2025 08:00  [718] Дело завели на мигранта, продавшего 150 арендованных авто в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph