Троих иностранцев привлекут к ответственности после рейда в Выксе Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В ходе миграционного рейда в Выксе были выявлены трое иностранных граждан, нарушивших российские законы о пребывании в стране. В отношении них составили административные протоколы.

Двум нарушителям вменили ответственность по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ — за несоблюдение правил въезда и пребывания в России. Еще один иностранный гражданин привлекается по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение иммиграционных правил.

В результате двум из них назначили штрафы на общую сумму 10 000 рублей. Третьего оштрафовали на 2000 рублей и приняли решение о его выдворении за пределы России.

Миграционные рейды в регионе проводятся регулярно для контроля за соблюдением закона, предотвращения преступлений и поддержания правопорядка.