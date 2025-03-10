Сотрудницу завода Свердлова в Дзержинске осудят за взятку в 4,8 млн рублей

В Дзержинском городском суде рассматривается дело начальника управления по снабжению ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова". Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, речь идет о крупной взятке за покровительство по службе.
По версии следствия, с 2018 по июнь 2024 года подозреваемая искусственно ограничила конкуренцию, дав подчиненным указания о закупках материалов у трех конкретных фирм.
Также обвиняемая помогала ускорить процесс прохождения документации, в результате чего представители трех организаций передали ей взятку на общую сумму 4 млн 818 тысячи рублей. Полученными средствами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.
Рассмотрение этого дела в Дзержинском суде назначено на 26 марта.
Ранее сообщалось, что нижегородцу присудили три года тюрьмы за передачу взятки.
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