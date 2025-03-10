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Общество

Рак полости рта выявили у 39 нижегородцев в 2024 году

17 марта 2025 12:09  [110] Общество

Фото: Александр Воложанин

Рак полости рта выявили у 39 нижегородцев в 2024 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека". 

По его данным, больных выявили в филиалах Нижегородской областной стоматологии. В них было проведено 19 тысяч аутофлуоресцентных стоматоскопий. Это оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта, который позволяет разглядеть аномальные очаги воспаления, рака и предрака.

Процедура бесплатная и безболезненная. По словам главного врача Нижегородской областной стоматологии Анатолия Сидорина, на сайте медучреждения можно записаться на флуоресцентную стоматоскопию онлайн.

Автор канала добавил, что с 17 по 23 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.

Ранее сообщалось, что государственные стоматологии в Нижнем Новгороде теперь работают без выходных.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье Стоматология
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