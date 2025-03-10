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Рак полости рта выявили у 39 нижегородцев в 2024 году. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
По его данным, больных выявили в филиалах Нижегородской областной стоматологии. В них было проведено 19 тысяч аутофлуоресцентных стоматоскопий. Это оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта, который позволяет разглядеть аномальные очаги воспаления, рака и предрака.
Процедура бесплатная и безболезненная. По словам главного врача Нижегородской областной стоматологии Анатолия Сидорина, на сайте медучреждения можно записаться на флуоресцентную стоматоскопию онлайн.
Автор канала добавил, что с 17 по 23 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.
Ранее сообщалось, что государственные стоматологии в Нижнем Новгороде теперь работают без выходных.
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