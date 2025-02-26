Анатолий Сидорин: "Областная стоматология долго готовилась к запуску работы в выходные"

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Главный врач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин прокомментировал запуск приема пациентов в государственных стоматологиях по выходным.
По его словам, решение было принято на основе запросов нижегородцев, которым удобнее посещать врача в свободное от работы время.
"С ноября 2024 года мы активно готовились к запуску работы в выходные. В филиалы привлечено значительное количество новых врачей-стоматологов всех специализаций, что позволило расширить график приема и сделать его более гибким", — цитирует Сидорина телеграм-канал "Бокал прессека".
Филиалы начали работать по субботам и воскресеньям в пилотном режиме с 15 февраля. Запись ведется как по ОМС, так и на платной основе.
"Мы сделали упор на предварительную запись — это дает пациентам дополнительные удобства и возможность выбора. Для сотрудников же работа в выходные — это возможность дополнительного заработка", — добавил главврач.
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