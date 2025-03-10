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Общество

Пешие инспекторы проверяют платные парковки в Нижнем Новгороде

17 марта 2025 12:43  [83] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начали работу пешие инспекторы, контролирующие соблюдение правил на платных парковках. Они снимают посторонние материалы и устройства, скрывающие госномера автомобилей, что мешает их идентификации. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в горадминистрации.  

Инспекторы патрулируют разные районы города в будние дни. Их можно узнать по специальной униформе — жёлтым жилетам с символикой мэрии. Все нарушения фиксируются на фото и видео.

В администрации пояснили, что такие проверки проводятся в соответствии с "Положением о создании и использовании парковок". Согласно документу, водители обязаны оплачивать пользование парковочным пространством.  

В Нижнем Новгороде действует 114 платных парковок, рассчитанных на 5 858 машиномест. Большинство из них — 111 площадок — расположены на городских улицах, ещё три являются парковками закрытого типа.

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Теги:
Автомобили Парковки
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