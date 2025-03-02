Правила проката электросамокатов ужесточили в Нижнем Новгороде

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В 2025 году в Нижнем Новгороде вступают в силу новые правила проката электросамокатов, направленные на повышение безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Так, расширен список территорий, где запрещено движение и парковка самокатов – теперь в него вошли Стрелка, Канавинский и Молитовский мосты, площадь Революции, парк "Дубки", детский парк имени Свердлова, улицы Большая и Малая Покровская, набережная Федоровского, Рождественская улица, Верхневолжская набережная и другие локации.
Ограничена скорость на отдельных участках:
– до 10 км/ч в Автозаводском и Сормовском парках;
– до 15 км/ч в районе озер Земснаряд-1 и 2, Нижегородской ярмарки, кварталах на Варварской и Пискунова, а также на Щелоковском хуторе;
– до 20 км/ч в районе Верхневолжской набережной, Казанского съезда и площади Минина.
Также в городе определяют места размещения самокатов со специальной разметкой, чтобы упорядочить их парковку. По словам мэра, эффективность новых правил будет оцениваться на практике, и в случае необходимости в них внесут корректировки.
Ранее сообщалось, что мнения о запрете самокатов в центре Нижнего Новгорода разделились.
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