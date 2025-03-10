Волонтеры развернули на нижегородской Стрелке 100-метровый триколор Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Волонтеры развернули на Стрелке в Нижнем Новгороде 100-метровый триколор по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Как рассказали в нижегородском региональном отделении "Волонтеров Победы", участники флэшмоба также выстроились в цифру "11", напоминая о знаковой дате. Праздничное настроение помогли создать юные артисты, победители различных музыкальных конкурсов.

По словам замминистра молодежной политики Нижегородской области Льва Скитневского, флешмоб, организованный в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, действительно подчеркивает важность единства и патриотизма. Он отметил, что такие акции могут служить не только способом отметить значимые даты, но и укрепить связь между поколениями, показывая, что молодежь активно участвует в жизни страны.

Руководитель НРО "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина обратила внимание на символизм места — слияние рек, отражающее единство. А руководитель Центра патриотического воспитания "Авангард" Андрей Нестеренко охарактеризовал возвращение Крыма в состав России как акт исторической справедливости. Наконец, заместитель руководителя молодёжного движения "Чкалов" Николай Овчаров добавил, что Крым является общим достоянием, которое всегда будут защищать.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде развернули самый большой флаг России.