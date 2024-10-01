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Общество

"Волонтёры Победы" ко Дню учителя организовали более 60 поздравлений для нижегородских педагогов

05 октября 2024 17:55  [84] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

"Волонтёры Победы" Нижегородской области организовали индивидуальные праздничные концерты для педагогов разных образовательных учреждений региона. Как сообщат НРО ВОД "Волонтеры Победы", в общей сложности в рамках всероссийской акции "#Спасибо, учителя" провели более 60  поздравлений.

"Педагоги – это и наставники, и старшие друзья, и даже порой школьные "мамы" и  "папы". Помимо знаний, они транслируют ученикам общечеловеческие ценности. С ними неразрывно связано становление детей как личностей, как будущих профессионалов. Благодарим каждого педагога за самоотдачу, желаем сил и вдохновения, здоровья на долгие годы!", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

В честь учителей прозвучали популярные композиции под аккомпанемент гармони. В завершении мероприятие прошло вручение памятных подарков и цветов.

Ранее сообщалось, что с профессиональным праздником педагогов Нижегородской области поздравили губернатор Глеб Никитин, председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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Теги:
Волонтеры Праздники Учитель
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