Объем госдолга Нижегородской области по итогам февраля остался стабильным Экономика

Объем госдолга Нижегородской области за февраль 2025 года остался стабильным. Как сообщается на сайте регионального минфина, на 1 марта госдолг составил 161,09 млрд рублей, что не является критическим показателем, особенно с учетом структуры долга. На 1 февраля этот показатель равнялся 161,07 млрд рублей.

Примечательно, что 83,2% долга составляют федеральные бюджетные кредиты, еще 16% государственные ценные бумаги и 0,7% долга - госгарантии.

Федеральные кредиты могут обеспечить необходимую ликвидность для реализации местных проектов.

Отсутствие кредитов от коммерческих банков также может говорить о том, что регион предпочитает работать с более стабильными источниками финансирования, избегая рисков, связанных с рыночными условиями.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижегородской области могут списать 9 млрд рублей бюджетных кредитов.