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Экономика

Нижний Новгород сэкономил 1,1 млрд рублей на закупках в 2024 году

17 марта 2025 14:40  [124] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2024 году в результате проведения закупочных процедур Нижний Новгород сэкономил 1,1 млрд рублей. Об этом 17 марта на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству сообщила директор департамента экономического развития и инвестиций мэрии Елена Антонова.

По ее словам, в 2024 году выросло количество конкурентных процедур - было проведено 1740 закупок. Что на 4% больше, чем в 2023-м. Общий объем конкурентных закупок в денежном объеме увеличился на 78% и составил 19,9 млрд рублей, сумма заключенных контрактов - 18,8 млрд рублей, что на 80% выше 2023 года.

"Значительное увеличение суммы обусловлено, в том числе, реализацией нацпроектов", - сказала она. 

Основные направления закупок включают (в том числе реализация федеральных проектов):  

  • сфера строительства — 5,3 млрд рублей (28,2% всех закупок);
  • сфера благоустройства — 4 млрд рублей (21,3%);
  • сфера дорожного хозяйства  — 4 млрд рублей (21,3%);
  • остальные — 5,5 млрд рублей (29,2%). 

Антонова также добавила, что в конкурентных процедурах в 2024 году участвовали, в основном, подрядчики из Нижегородской области - 70,6%. Отмечен и рост стоимости заключенных с ними контрактов на 12%. 

"Данный факт свидетельствует о повышении конкурентоспособности участников внутреннего рынка города и области", - сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за 2024 год объем конкурентных закупок вырос более чем на 10%.

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Теги:
Гордума Госзакупки
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