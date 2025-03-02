Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 марта 2025 17:06  [37] Еще 571 млн рублей направят на стройку метро в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 16:34  [79] НАПП предложила правительству меры по стимулированию инвестиций
06 марта 2025 15:57  [99] ГЖД направила на выполнение социальных обязательств более 7,1 млрд рублей в 2024 году
06 марта 2025 15:35  [107] Более 50% жителей ПФО считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада
06 марта 2025 14:45  [146] Объем госдолга Нижегородской области по итогам февраля остался стабильным
06 марта 2025 10:51  [234] Средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год
06 марта 2025 09:29  [200] Мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 63 млн рублей
05 марта 2025 15:50  [201] Более 500 компаний вошли в реестр социальных предприятий Нижегородской области
05 марта 2025 12:31  [292] Нижегородцы потратят на подарки к 8 Марта 5000 рублей
05 марта 2025 11:50  [853] Сколько стоят тюльпаны и розы в Нижнем Новгороде накануне 8 Марта
Экономика

НАПП предложила правительству меры по стимулированию инвестиций

06 марта 2025 16:34  [79] Экономика

Нижегородский бизнес предложил правительству региона меры по стимулированию инвестиций в экономику.

Как сообщается в докладе минэкономразвития Нижегородской области за 2024 год по развитию конкуренции, текущая ситуация с высокой ключевой ставкой Центробанка ухудшает финансовое состояние предприятий региона. Особенно это касается таких отраслей, как металлургия и металлообработка, где финансовые потоки и инвестиции критически важны.

Также отмечено, что увеличение просроченной дебиторской задолженности и снижение объемов кредитования являются тревожными сигналами, указывающими на ухудшение финансового состояния компаний.

Предложенные меры со стороны Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) призваны стимулировать инвестиционную активность бизнеса.

В частности, НАПП предлагает закрепить субсидии для системообразующих предприятий, ввести госгарантии по кредитам и отсрочку налогов. Расширение программ фонда развития промышленности и снижение надбавки к ключевой ставке, по мнению нижегородских предпринимателей, также могут сыграть важную роль в восстановлении инвестиционной активности.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Нижегородской области с 2021 года выросло почти на 33%.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НАПП Промышленность экономика
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2025 13:19  [504] Смертельно опасным алкоголем торгуют в жилом доме в Сормове
05 февраля 2025 12:03  [317] Малый и средний бизнес Нижегородской области получил 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки
08 ноября 2024 17:19  [1101] Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph