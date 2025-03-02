НАПП предложила правительству меры по стимулированию инвестиций Экономика

Нижегородский бизнес предложил правительству региона меры по стимулированию инвестиций в экономику.

Как сообщается в докладе минэкономразвития Нижегородской области за 2024 год по развитию конкуренции, текущая ситуация с высокой ключевой ставкой Центробанка ухудшает финансовое состояние предприятий региона. Особенно это касается таких отраслей, как металлургия и металлообработка, где финансовые потоки и инвестиции критически важны.

Также отмечено, что увеличение просроченной дебиторской задолженности и снижение объемов кредитования являются тревожными сигналами, указывающими на ухудшение финансового состояния компаний.

Предложенные меры со стороны Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) призваны стимулировать инвестиционную активность бизнеса.

В частности, НАПП предлагает закрепить субсидии для системообразующих предприятий, ввести госгарантии по кредитам и отсрочку налогов. Расширение программ фонда развития промышленности и снижение надбавки к ключевой ставке, по мнению нижегородских предпринимателей, также могут сыграть важную роль в восстановлении инвестиционной активности.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Нижегородской области с 2021 года выросло почти на 33%.