11 поставщиков попали в реестр ФАС из-за нарушений в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

По итогам 2024 года в реестр недобросовестных поставщиков ФАС внесла 11 компаний. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента экономического развития и инвестиций мэрии Елены Антоновой, муниципальные заказчики подали в ФАС 26 обращений, по итогам рассмотрения, 11 поставщиков внесли в реестр.

"Основание для направления обращений — это существенные нарушения условий контракта подрядчиками, уклонения участника от заключения контракта", - сказала она.

Кроме того, в 2024 году взыскано в виде штрафов, пени и неустоек по контрактам 63,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году выросло количество конкурентных процедур, сумма заключенных контрактов составила 18,8 млрд рублей.