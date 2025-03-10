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Экономика

11 поставщиков попали в реестр ФАС из-за нарушений в Нижнем Новгороде

17 марта 2025 15:02  [132] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

По итогам 2024 года в реестр недобросовестных поставщиков ФАС внесла 11 компаний. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам директора департамента экономического развития и инвестиций мэрии Елены Антоновой, муниципальные заказчики подали в ФАС 26 обращений, по итогам рассмотрения, 11 поставщиков внесли в реестр.  

"Основание для направления обращений — это существенные нарушения условий контракта подрядчиками, уклонения участника от заключения контракта", - сказала она.

Кроме того, в 2024 году взыскано в виде штрафов, пени и неустоек по контрактам 63,3 млн рублей. 

Ранее стало известно, что в 2024 году выросло количество конкурентных процедур, сумма заключенных контрактов составила 18,8 млрд рублей.

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Теги:
Гордума Госзакупки УФАС
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