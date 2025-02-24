ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Семёновском городском округе пресечена противоправная деятельность начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства местной администрации. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

По данным силового ведомства, в июне 2024 года он получил денежное вознаграждение от строительной компании за то, чтобы не вносить её в Реестр недобросовестных поставщиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время ведутся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Ранее сообщалось. что экс-военком Советского и Нижегородского районов признался в получении взяток за освобождение призывников от службы в армии.

Также мы рассказывали, что средняя взятка в регионе достигла 1,1 млн рублей в 2024 году.