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Происшествия

ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове

25 февраля 2025 17:45  [127] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Семёновском городском округе пресечена противоправная деятельность начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства местной администрации. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.  

По данным силового ведомства, в июне 2024 года он получил денежное вознаграждение от строительной компании за то, чтобы не вносить её в Реестр недобросовестных поставщиков.  

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время ведутся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Ранее сообщалось. что экс-военком Советского и Нижегородского районов признался в получении взяток за освобождение призывников от службы в армии.

Также мы рассказывали, что средняя взятка в регионе достигла 1,1 млн рублей в 2024 году.

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Теги:
Взятки Уголовное дело ФСБ
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