ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове

Фото:
В Семёновском городском округе пресечена противоправная деятельность начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства местной администрации. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
По данным силового ведомства, в июне 2024 года он получил денежное вознаграждение от строительной компании за то, чтобы не вносить её в Реестр недобросовестных поставщиков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время ведутся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Ранее сообщалось. что экс-военком Советского и Нижегородского районов признался в получении взяток за освобождение призывников от службы в армии.
Также мы рассказывали, что средняя взятка в регионе достигла 1,1 млн рублей в 2024 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+