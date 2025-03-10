Перевозчика маршрута А-36 внесли в реестр недобросовестных поставщиков Экономика

Компания "О Зеленоглазое такси", ранее обслуживавшая маршрут А-36, включена в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Контракт с перевозчиком был расторгнут в одностороннем порядке из-за многочисленных нарушений. Среди основных претензий – систематические отмены рейсов, самовольное сокращение маршрута и полное прекращение работы с 11 февраля 2024 года.

На смену компании пришел новый перевозчик – ООО "Мещеряков и компания". Власти отмечают, что предприятие выполняет 98% запланированных рейсов и обеспечивает необходимое количество транспорта на маршруте.